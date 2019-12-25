اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي في جازان

تركي السالم(صدى):

يٌحقق الديوان العام للمحاسبة في تجاوزات مالية ارتكبها مدير عام سابق للشؤون الصحية بمنطقة جازان، قبل انتقاله للعمل بمنطقة أخرى

وقالت مصادر إعلامية ، إن المخالفات تضمنت صرف رواتب بدل تميز تقدر بنصف مليون ريال، إضافة إلى حصوله على نصف مليون أخرى كفوارق رواتب، إضافة إلى راتبه الأساسي عن سنة عمل واحدة.

وأكدت المصادر ، أنه خاطب الديوان وزارة الصحة بخصوص فحص حسابات برنامج التشغيل الذاتي ورواتب منسوبي مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، التي بدورها خاطبت صحة جازان للرد حول نظامية ما تم صرفه من بدلات للمسؤول عندما كان يعمل في المنطقة .

ومن تجاوزات المسؤول ،صرف مبلغ يزيد على 442 ألف ريال، تحت بند فوارق رواتب، والتي تجاوز الحد المسموح صرفه ، مخالفاً بذلك الأنظمة المتبعة، إضافة إلى مبلغ يقارب النصف مليون ريال حصل عليه كبدل تميز بشيك مصدق .

واشارت المصادر الإعلامية ، إلى أن صحة جازان خاطبت الوكالة المساعدة للشؤون المالية بالوزارة بعدم قدرتها على الحصول على مسوغات نظامية لعملية الصرف المذكورة بصحة المنطقة، وتطلب من الوكالة البحث عن مسوغات نظامية لعملية صرف تلك المبالغ والرد على استفسارات الديوان.