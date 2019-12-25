سكان الدمام والخبر يشعرون بهزة أرضية.. والمساحة الجيولوجية تنفي

محمد السعران(صدى):

ذكر عدد من سكان الدمام والخبر أنهم شعروا بهزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، فيما نفت هيئة المساحة الجيولوجية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، مؤكدة عدم تسجيلها أي هزات أرضية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل إن ما يتم تداوله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر غير صحيح.

وأكد بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية ولله الحمد .

وبين أن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة، مشددًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات .