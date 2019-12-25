إجبار «مدخلة بيانات» على العمل كممرضة في مستوصف بالمدينة

نايف السالم(صدى):

رفعت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل المدينة المنورة، دعوى وافدة ضد مستوصف صحي، إلى المحكمة العمالية بالمدينة المنورة؛ لحسم الحكم النهائي في القضية.

واتهمت الوافدة، مستوصفًا صحيًا خاصًا بمخالفته الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة العقد المبرم معها، موضحة أنه تم إجبارها بالعمل كممرضة تحت التهديد، رغم أنها مدخلة بيانات.

وأوضحت أنها تعاقدت مع المستوصف للعمل مدخلة بيانات، لكنهم أجبروها على العمل لمدة عامين منذ 5/9/2017 حتى 11/12/2019 كممرضة ومساعدة ممرضة، مطالبة بسرعة حسم قضيتها مع المستوصف.

وقالت «رفضت العمل في تلك الوظائف، لكنهم أبلغوني بأن مهمتي تتم وفق حاجة العمل، لا وفق الشهاداة التي تشمل حاسوب ولغة إنجليزية»، مؤكدة أنهم يوظفون غيرالمختصين ويصرفون وصفات طبية خاطئة للمرضى.