أحمد بدير يتخلى عن صمته ويوضح سر عدم مشاركته في موسم الرياض 

القاهرة(صدى):

تخلى الفنان المصري أحمد بدير عن صمته ليوضح سر عدم مشاركته حتى الآن ضمن الأعمال المسرحية التي ستعرض في موسم الرياض بالمملكة.

قال أحمد بدير، إنه لم يجد حتى الآن النص الجيد الذي سيقوم بتأديته، مبينا أنه في حال وجد العمل الجيد فلن يتأخر عن المشاركة كباقي زملائه.

وأوضح الفنان الذي كان له صولات وجولات في المسرح الكوميدي خلال سنوات عمره، أن آخر عمل مسرحي قدمه كان “فرصة سعيدة” ومن قبلها مسرحية “غيبوبة”.

وحول سر اعتماد معظم صناع الدراما على الأعمال الصعيدية مؤخرا في مصر، لفت بدير إلي أن منطقة الصعيد ”قماشة جيدة“ ومليئة بالصراعات التي تحتاجها الكتابة الدرامية.

وعن أعماله السينمائية، أبان بدير:”أشارك في فيلم دفع رباعي، هو عمل شبابي بطولة مجموعة من الشباب، وأنا معهم كضيف شرف، ومن المقرر طرحه في يناير المقبل”.