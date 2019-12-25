فتح باب التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف بقطار الحرمين السريع

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب ” باب التقديم على التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل بشركة رينفي السعودية أحد الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع .

وأوضحت إدارة ” سرب ” أن مدة البرنامج التدريبي لقيادة القطار والعمل في شركة رينفي لن تتعدى عام ، على أن يكون بدء التدريب يوم الأحد الموافق 19 / 1/ 2020 م .

الشروط:

– أن يكون المتقدم من الموطنين .

– عمر المتقدم بين 23 إلى 30 سنة.

– معدل الثانوية العامة لا يقل عن 80%.

– مستوى اللغة الإنجليزية (بحد أدنى 5 في اختبار IELTS أو 83 حسب الـ STEP أو ما يعادله).

– اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

– الطول لا يقل عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وسجل خالي من المخالفات المرورية.

وأكدت على توفر المميزات التالية :

1- التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج.

2- مكافأة شهرية 4,000 ريال أثناء التدريب.

3- الراتب بعد اجتياز البرنامج التدريبي يصل إلى 8,000 ريال.

4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

5- تأمين طبي.

وحول موعد التقديم ، أوضح المعهد أنه متاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/12/25م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2020/01/06م ، عبر الرابط التالي : هنا