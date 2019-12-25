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فتح باب التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف بقطار الحرمين السريع

فتح باب التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف بقطار الحرمين السريع
فاطمة المالكي(صدى):

فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب ” باب التقديم على التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل بشركة رينفي السعودية أحد الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع .

وأوضحت إدارة ” سرب ” أن مدة البرنامج التدريبي لقيادة القطار والعمل في شركة رينفي لن تتعدى عام ، على أن يكون بدء التدريب يوم الأحد الموافق 19 / 1/ 2020 م .

الشروط:
– أن يكون المتقدم من الموطنين .
– عمر المتقدم بين 23 إلى 30 سنة.
– معدل الثانوية العامة لا يقل عن 80%.
– مستوى اللغة الإنجليزية (بحد أدنى 5 في اختبار IELTS أو 83 حسب الـ STEP أو ما يعادله).
– اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
– الطول لا يقل عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وسجل خالي من المخالفات المرورية.
وأكدت على توفر المميزات التالية :
1- التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج.
2- مكافأة شهرية 4,000 ريال أثناء التدريب.
3- الراتب بعد اجتياز البرنامج التدريبي يصل إلى 8,000 ريال.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5- تأمين طبي.
وحول موعد التقديم ، أوضح المعهد أنه متاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/12/25م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2020/01/06م ، عبر الرابط التالي : هنا

 


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