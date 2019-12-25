بالفيديو.. هند القحطاني تشن هجوم على معاملة العرب للمرأة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت هند القحطاني الجدل بفيديو جديد لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، هاجمت فيه المجتمعات الخليجية والعربية في تعاملها مع المرأة .

وقالت : المجتمعات العربية -خاصة الخليجية- من أسوأ المجتمعات في التعامل مع المرأة، رجالا ونساء، الرجل يعامل المرأة معاملة سيئة، والمرأة نفسها تعامل المرأة معاملة سيئة“.

وأضافت: يبون أي امرأة في مجتمعهم أن تكون سوبر وومان، أن تكون ملكة جمال، جمالها يوسفي، جسمها مثل أجسام عارضات الأزياء، أن تكون طباخة درجة أولى، أن تكون مربية جيدة لأبنائها، أن تكون موظفة، أن تكون متحدثة جيدة، يعني صراحة ضغط عالمرأة بشكل غير طبيعي .

وتسبب الفيديو في انتقاد كبير لها من قبل المتابعين ، الذين انتقدوا تفكيرها نحو حرية المرأة بما يخالف العادات والتقاليد ، وتجاهل الحقوق الكثيرة التي حصلت عليها المرأة متهمين إياها بتعمد إحداث ضجة بين الحين والآخر .