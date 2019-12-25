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تركي آل الشيخ يُمازح شاب يُقلد محمد عبده ويشبه حياة الفهد

تركي آل الشيخ يُمازح شاب يُقلد محمد عبده ويشبه حياة الفهد
نايف السالم(صدى):

مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، شاب سعودي كان يغني على طريقه الفنان محمد عبده، ويشبه إلى حد كبير الفنانة حياة الفهد.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو للشاب وهو يغني بطريقة محمد عبده معلقا: : “لا عاد تتعودها”.

وأضاف تركي آل الشيخ، تعليقًا آخر ذكر فيه فنان العرب وحياة الفهد قائلا “كإني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6098 ] نشر منذ 9 دقائق

معالي المستشار تركي ال شيخ

يحفظك ربي ويبارك فيك

الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب

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