بشرى سارة للمقيمين بالدول الخليجية بشأن المنافذ 

عادل الحربي(صدى):

أكد مصدر مطلع بالهيئة العامة للترفيه أن فتح المنافذ أمام المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي جزء من خطة الهيئة لموسم الشرقية، والتي سيتم الإعلان عنها بشكلها النهائي فور اعتمادها، منوها إلى الانتهاء من وضع أبرز الملامح الرئيسية للموسم الذي سينطلق بداية شهر مارس 2020.

يذكر أن مجلس الوزراء استحدث تأشيرة باسم «زيارة فعالية» تمكن الراغبين من حضور الفعاليات التي تقام بالمملكة، على أن يتم إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها.

وجاء استحداث التأشيرة مع إطلاق المملكة حزمة مشروعات سياحية وترفيهية عملاقة في إطار رؤية 2030، لاستغلال إمكاناتها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.