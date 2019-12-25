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«الدفاع المدني» يحذر من التحديق بأشعة الشمس غدا

«الدفاع المدني» يحذر من التحديق بأشعة الشمس غدا
حمود العنزي(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من النظر لأشعة الشمس غداً الخميس أثناء ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة التي تشهدها سماء المملكة .

ونبه “الدفاع المدني ” الجميع بعدم النظر للشمس مباشرة ً من الساعة 5:30 وحتى 7: 45 صباحاً ، لسلامة العينين .

وكانت وزارة التعليم قد قررت تأجيل بدء الإخبارات غداً الخميس حتى الساعة التاسعة صباحاً ، حرصاً على صحة البصر للطلاب وعدم إصابتهم بمكروه .

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