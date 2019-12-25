3 خدمات يقدمها نظام «ساند» للمتعطلين عن العمل

علي القحطاني(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن الخدمات التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ” ساند ” .

وحثت “التأمينات الإجتماعية ” المواطنين على التقدم للتسجيل بـ “ساند ” ، موضحة تلك الخدمات كالتالي :

1- التعويض المادي .

2- المساعدة في البحث عن فرص وظيفية .

3- التدريب .

الجدير بالذكر أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للتأمينات الإجتماعية ، وفق شروط استحقاق ، منها ألا يكون الشخص قد تجاوز الـ 60 عام ، وأن يكون لديه القدرة على العمل ، وألا يكون قد ترك عمله بمحض إرادته وغيرها من الضوابط .