«لفتة أبوية» معلمون وأولياء أمور يشكرون وزير التعليم بعد تأخير الاختبارات

نايف السالم(صدى):

أعرب معلمون وأولياء أمور عن سعادتهم بقرار وزير التعليم حمد آل الشيخ الخاص بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وامتلأت منصة ” تويتر” برسائل الشكر المقدمة لوزير التعليم بعد موقفه الأبوي حرصًا على الطلاب.

ووصف المواطنون موقف وزير التعليم باللافتة الأبوية الرائعة والرائدة، لافتين إلى أنه في هذا القرار ملمح تربوي جميل وهو استشعار الطالب بهذا الحدث حتى لا يكون عابرًا.

وكانت أصدرت وزارة التعليم بيانًا قالت فيه إنه مع شروق شمس يوم الخميس 29/04/1441هـ الموافق 26/12/2019م تشهد سماء المملكة كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي عند 07:45 صباحاً تقريباً حيث تتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات إلى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي وحرصاً على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار فقد تم تأخير موعد بدء الاختبارات بتوجيه من وزير التعليم حمد آل الشيخ.