تخلصي من التجاعيد بوصفة بذور اليانسون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، إنه من تخفيف التجاعيد التي تظهر بالوجه في سن مبكرة وذلك بالاعتماد على وصفات طبية أو صيدلانية أو من خلال الإجراءات التجميلية.

وفي موازاة ذلك من المفيد جداً اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية السهلة مثل وصفة بذور اليانسون.

ويحتاج تحضيرها إلى قبضة من بذور اليانسون وكوب ماء فقط. يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم تضاف إليه البذور وتترك على نار هادئة لمدة 3 إلى 5 دقائق.

بعد ذلك تصفى الخلاصة وتبرد وتسكب في عبوة محكمة الإغلاق. وللاستفادة من خصائصها يجب غسل الوجه بها كل صباح مع التركيز على المناطق التي تظهر فيها الخطوط والتجاعيد. ومن الممكن البدء بملاحظة النتيجة بعد مرور أسبوع واحد.