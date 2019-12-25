تعرف على حجم تعويضات التأمينات الهندسية خلال 5 سنوات

عادل الحربي(صدى):

أوضح خبراء في قطاع التأمين أن التأمينات الهندسية ستشهد تحسناً كبيراً في نتائجها خلال الفترة القادمة بالتزامن مع دخول المشروعات المخططة ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيز التنفيذ.

وتمتلك المملكة أكبر سوق للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها تمثل أكثر من 33 % من حصة السوق الخليجي التي تقدر قيمتها بأكثر من 850 مليار دولار.

ووفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي فإن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمينات الهندسية بلغ 701.7 مليون ريال عام 2018، مشكلاً ما يعادل 2 % من حجم السوق التأمين.

وسجل معدل الاحتفاظ في التأمينات الهندسية إلى 17 %، وقد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة في التأمينات الهندسية خلال الأعوام الخمس الأخيرة (2014-2018) أكثر من 2,753 مليون ريال.