ابنة عمرو دياب تكشف عن حبيبها بصور حميمية

القاهرة(صدى):

أثارت ابنة عمرو دياب كنزي جدلا من جديد بكشفها عن حبيبها بنشر صور لهما أحدهما حميمية.

وظهرت كنزي مع حبيبها على ظهر مركب صغير وداخل جزيرة دون أن تحدد المكان، لكنها كانت قد توجهت قبل أيام إلى مصر برفقة والدتها زينة عاشور.

وعلقت كنزي على الصور قائلة : ” بحبك “وفي صورة ثانية ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، وسبق أن نشرت كنزي صورة للشاب نفسه من رحلة سفارى دون أي تعليقات.

وبطبيعة الحال وكما هو معتاد من كنزي ظهرت بملابس شبه عارية أغضبت جمهور عمرو دياب.