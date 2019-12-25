«العدل» تحسم حضانة الأبناء لـ «4400» أم دون رفع دعاوى قضائية

حمود العنزي(صدى):

انتصرت وزارة العدل لـ 4400 أم وحسمت أحقيتهن في حضانة أبنائهن دون رفع قضايا منذ بداية العام الجاري 1441 هـ .

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ، الذي أكد على حق المرأة بالحضانة دون اللجوء للقضاء في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد الأبناء ، وفقاً للتعديلات الأخيرة بلائحة التنفيذ .

الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة نصت أيضاً أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلدالحضانة أو الزيارة المنصوص عليها بالسند التنفيذي .

كما تنص التعديلات على تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة ً دون إجراءات المادة 34 م نظام التنفيذ المتعلقة بالتبليغ ، وتقديم نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم لها ولأبنائها .