رازفان يرفض مغادرة اللاعبين الأجانب بالهلال خلال الميركاتو الشتوي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو رفض فكرة مغادرة أي لاعب أجنبي من اللاعبين السبعة في الفريق أثناء الفترة الشتوية التي تبدأ الأربعاء المقبل الأول من يناير ولمدة شهر واحد فقط ، وفضل الاستقرار على العناصر الأجنبية إلى نهاية الموسم الحالي ومن ثم تقييم مستوياتهم .

جاء ذلك على خلفية الأنباء التي ظهرت عن مغادرة بعض الأسماء الأجنبية لفريق الهلال مع الفترة الشتوية وعدم رغبة الجهاز الفني ببعضهم إلى جانب أن هناك لاعبين لا يرغبون بالاستمرار.

ويعود الهلال إلى دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين ليواجه الحزم، غدا الخميس، بعد تتويجه بطلا لآسيا ثم مشاركته في كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

وخاض الهلال مباراته الأخيرة في الدوري في نهاية أكتوبر قبل أن يحرز لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا رد دايموندز الياباني ثم يشارك في كأس العالم للأندية في قطر، حيث احتل المركز الرابع بعد عروض أثارت الإعجاب رغم خسارته أمام فلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي.