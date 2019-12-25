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دعم مشروعات الدواجن على طاولة «البيئة» اليوم

دعم مشروعات الدواجن على طاولة «البيئة» اليوم
عادل الحربي(صدى):

تعقد وزارة البيئة والمياه والزراعة إجتماعاً اليوم الأربعاء لدراسة آلية الدعم المالي لجميع مشروعات الدواجن خلال الفترة المقبلة .

ومن المتوقع أن مناقشة سبل عدم تأثير رفع الدعم عن الأعلاف على الأسعار ، والذي تم بهدف تقليص زراعة الأعلاف لتوفير 8 مليار م3 من المياه سنوياً.

كما ستناقش الوزارة تطبيق مشروع الإعانات الزراعية الذي سيبدأ بداية العام المقبل 2020 ، وسط توقعات بصرف الدعم المالي المباشر لمشروعات الدواجن سنوياً أو شهريًا على غرار قطاع المواشي .

وتهدف خطة الوزارة الجديدة حول مشروعات الدواجن لرفع الإنتاجية المحلية لـ 60 % لتقليل نسبة الإستيراد ، وتحقيق الإكتفاء الذاتي بالكامل نحو الطلب على البيض ، فضلاً عن تعظيم الإستثمارات المحلية .


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