دعم مشروعات الدواجن على طاولة «البيئة» اليوم

عادل الحربي(صدى):

تعقد وزارة البيئة والمياه والزراعة إجتماعاً اليوم الأربعاء لدراسة آلية الدعم المالي لجميع مشروعات الدواجن خلال الفترة المقبلة .

ومن المتوقع أن مناقشة سبل عدم تأثير رفع الدعم عن الأعلاف على الأسعار ، والذي تم بهدف تقليص زراعة الأعلاف لتوفير 8 مليار م3 من المياه سنوياً.

كما ستناقش الوزارة تطبيق مشروع الإعانات الزراعية الذي سيبدأ بداية العام المقبل 2020 ، وسط توقعات بصرف الدعم المالي المباشر لمشروعات الدواجن سنوياً أو شهريًا على غرار قطاع المواشي .

وتهدف خطة الوزارة الجديدة حول مشروعات الدواجن لرفع الإنتاجية المحلية لـ 60 % لتقليل نسبة الإستيراد ، وتحقيق الإكتفاء الذاتي بالكامل نحو الطلب على البيض ، فضلاً عن تعظيم الإستثمارات المحلية .