متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر بذور الشيا من البذور المهمة لصحة الإنسان بسبب فوائدها العديدة التي تعزز صحة القلب والعظام، نظرا لأنها غنية بالألياف التى تحافظ على الجهاز الهضمى.

وباتت بذور الشيا من أكثر الأطعمة المفيدة التي يمكنك استخدامها لعلاج مرض السكري، كما أن بذور الشيا تساعد في تسريع عملية الأيض.

ونستعرض فوائد صحية مذهلة لبذور الشيا ومنها:1. تعزز من صحة العظام: بذور الشيا غنية بالمعادن المختلفة والمعروف دورها في صحة العظام، وخاصة الكالسيوم، ويحتوي 25 جراما من بذور الشيا تحتوي على 157 ملج من الكالسيوم.

2. تبقي أسنانك صحية: يلعب الكالسيوم الدور الرئيسي ويساعد على بقاء العظام قوية للحفاظ على صحة الأسنان الجيدة. علاوة على ذلك ، كونه مادة مغذية أساسية ، فإن مركبات البورون الموجودة في الشيا تعزز المغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز لنمو أسنان قوية.

3. تقلل من خطر مرض السكري: من المعروف أن الدهون غير المشبعة والألياف والبروتين تعمل على ضبط سكر الدم، وتعد بذور الشيا من أكثر الأطعمة المفيدة التي يمكنك استخدامها لعلاج مرض السكري.

4. تساعد على منع الإمساك : بذور الشيا غنية بالألياف، مما يسهم في تحسين الهضم، بفضل الألياف غير القابلة للذوبان التي تحتوي عليها؛ فإنها تصبح هلاما عندما تتلامس مع الما، وتشكل المادة تحسن من حركة الأمعاء، وبالتالي تمنع الإمساك.

5. تعزز عملية التمثيل الغذائي: كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب ، فهي غنية بالأوميجا 6 ، وتساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات المختلفة القابلة للذوبان في الدهون والتي تساهم في إنقاص الوزن.