«كان طرفًا أساسيًا».. وزير الطاقة يكشف دور ولي العهد في اتفاقية «المقسومة»

عادل الحربي(صدى):

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، على دور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إتمام اتفاقية الانتاج النفطي بين المملكة والكويت، واستئناف العمل فيما بينهما من جديد فيما يخص المنطقة المقسومة.

وأوضح وزير الطاقة، إن سمو ولي العهد هو من أسس لهذا الاتفاق بين المملكة والكويت، قائلًا:” هذا من باب نسب الفضل لأهله”، وذلك على هامش الاتفاقية التي تم توقيعها أمس بالكويت.

وأضاف: لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الإخوان في الجانب الكويتي؟

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المقسومة بين الطرفين تغطي مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين عضوَي أوبك (السعودية والكويت)؛ إذ لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922م.