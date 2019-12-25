عيادات مكافحة التدخين ببيشة تستقبل أكثر من 1400 مراجع

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضحت صحة بيشة أن إجمالي عدد المراجعين لعيادات مكافحة التدخين خلال العام 2019 بلغ 1441 مراجع من خلال 7 مستشفيات هي : (مستشفى الملك عبدالله ببيشة – مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديده ببيشة -مستشفى العلايا العام – مستشفى البشائر العام – مستشفى تثليث العام – مستشفى تبالة -مستشفى وادي ترج ) إضافة إلى عيادات الاقلاع عن التدخين في كل من “مركز صحي الثنية ونمران والبظاظة وتثليث و 4 عيادات متنقلة”.

وفي مجال التوعية والتثقيف الصحي فقد نفذت الصحة العامة من خلال فرقها الصحية ( 70) فعالية توعوية، قُدم خلالها (32)محاضرة تثقيفية صحية، بلغ فيها عدد الحضور أكثر من ( 9000) مستفيد، وتم اصدار عدد من المطويات والنشرات التثقفية بلغ عددها ( 22) نشرة صحية، إضافة إلى مشاركاتها في مناسبات صحية محلية وعالمية نظمتها بالشراكة مع كل من “قطاع التعليم -الكليات – القطاع العسكري – قطاعات أخرى”.