شاهد.. اختبارات السلامة تضع فورد اكسبلورر في ورطة بعد حصولها على مستوى «مقبول»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يبدو أن فورد اكسبلورر لم تجد حل لاجنياز اختبارات السلامة، التي كانت في الماضي تمثل معاناة لها، حيث تميل السيارة للانبعاج لداخل المقصورة في الحوادث، وهو ما يعرض القائد للخطورة.

وكانت تأمل فورد أن الجيل الجديد سيحقق مستويات أعلى في السلامة مقارنة بالسابق، إلا أنها فشلت من جديد.

وطبقا للاختبارات الأخيرة من معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة، المشكلة لا تزال قائمة.

و أصدر المعهد نتائجه لاختبارات اصطدام اكسبلورر، ليكشف أن السيارة لن تحصل على تقييم مرتفع في السلامة لنفس المشكلة، فحصلت على مقبول.

ولفت المعهد إلى أن السيارة تعاني من انبعاج المقصورة للداخل في الصدمات لدرجة “ترفع من مخاطر الإصابة للسائق والراكب الأمامي”.

وبالنسبة لاختبارات التصادم وقوة السقف الأخرى فقد حصلت السيارة على تقييم “جيد”.. وقد صرح المعهد أن هذه النتائج مطابقة أيضا على لينكون افياتور.