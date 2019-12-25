امرأة تضع 4 توائم بولادة طبيعية بجدة.. «لم تكن تعلم بعددهم»
شهدت مستشفى الملك عبد العزيز بجدة حالة ولادة طبيعية فريدة من نوعها ، إذ وضعت سيدة 4 توائم لم تكن على دراية بعددهم ، بلا أي مضاعفات للأم أو الأطفال .
واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى السيدة التي كانت تعاني النزيف وآلام المخاض ، وتم إخضاعها للفصوص الطبية التي كشفت لها لأول مرة حملها بالأربعة توائم .
ورغم أن الأم لم تكن أكملت شهرها التاسع إلا أن الأطفال في حالة صحية جيدة وبوزن طبيعي ، إذ كان الأول 2.8 كجم ، والثاني 2.5 كجم ، والثالث 2.3 ، أما الأخير فكان وزنه 1.5 كجم .
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