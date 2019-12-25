خطوات هامة لحماية هاتفك الأندرويد من الاختراق

وكالات(صدى):

قال مختصون في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية ، من المعروف أن الهواتف الجديدة المصممة لتوفير الحماية والخصوصية للمستخدمين، مثل بلاك فون، قد أصبحت من أنسب الخيارات لمن يريدون حماية بياناتهم ومكالماتهم ورسائلهم الشخصية .

وتابع المختصون ، لكن لمن ليس بوسعهم اقتنائها أو لا يفضلون استخدامها، هناك وسائل متعددة لتوفير الحماية.ولتأمين هاتفك من القرصنة وسرقة البيانات عليك اتخاذ بعض 5 خطوات هامة حتى لا تعرض بياناتك للخطر.

وهذه الخطوات هي : تحديث التطبيقات والنظام باستمرار ، تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة ، تثبيت الرومات المعدلة وعمل الروت ، تأمين الهاتف بكلمة سر لمنع الاختراق ، وتثبيت تطبيقات الحماية بـ ” كلمات المرور ” .