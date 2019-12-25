شاب يلقي بنفسه من الطابق السادس بعد خطبة حبيبته على آخر

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على الانتحار، إثر مروره بحالة نفسية سيئة بعد ارتباط الفتاة المرتبط بها عاطفيًا بأخر.

وورد إلى قسم شرطة المطرية بلاغا من فتاة، تفيد فيه بانتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس.

وبوصول الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة عُثر على جثة الطالب “ع.م”، 19 سنة، وتبين أنه أقدم على الانتحار بسبب خطبة الفتاة التي كان يحبها لشخص آخر.

وأوضحت شقيقة المنتحر التي أنهارت من البكاء أن شقيقها كان يشعر بالحزن الشديد وطلب رؤية الفتاة لتوديعها وعند عودته ألقى بنفسه من الطابق السادس

بعدها صرحت نيابة المطرية بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.