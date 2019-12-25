الإعلان عن موعد مسابقة لـ «طرح القعدان» بمهرجان الإبل

عادل الحربي(صدى):

أكدت اللجنة المنظّمة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، أن السبت القادم هو الموعد المقرر لانطلاق مسابقة “القعود قعودك لا طرحته”.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شاب يحاول طرح قعود؛ لكنه سقط وتم إنقاذه من بين أقدام القعود.

ووفقا لماوردنا فإن الفيديو المتداول ليس في مهرجان الملك عبدالعزيز، والحقيقة أن تصويره كان في مسابقة “طرح القعدان” بمهرجان الشيخ زايد لمزاين الإبل في الإمارات.

ويحتم علينا أن ما تعرض له الشاب في الفيديو ضرورة تواجد سيارات إسعاف بالقرب من شبك المسابقة، وعلى اللجنة المنظمة توفير ملابس خاصة تحمي المتسابق من أي خطر يتعرض له.