الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة محافظات  

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطولات مطرية على عددٍ من المحافظات منها مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وأعلنت الهيئة منطقة مكة المكرّمة؛ عن سقوط أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للحادية عشرة صباحا على محافظات الطائف وتربة وميسان.

وأشارت “الأرصاد”، إلي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بكل من الباحة وعسير وجازان.

ولفتت إلى أن الحالة بالباحة، تشمل كل من: الحجرة وعقيق والباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وأبانت أن الحالة في عسير تشمل: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وأوضحت أن الحالة في جازان تشمل: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وفرسان، وتنتهي في الثانية ظهراً.