أمانة جدة: الإنتهاء من مشروع تطوير منطقة «النزهة» خلال 4 أشهر

جدة(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء فتح مظاريف عروض الشركات المقدمة في مشروع تطوير منطقة النزهة ، “منطقة الورش سابقاً .

ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع فور الترسية وفق خطة زمنية لتمكن الملاك من الإستفادة من أراضيهم خلال أربعة أشهر .

وأكد المتحدث باسم الأمانة ” محمد البقمي ” أن التطوير يهدف لتواجد أنشطة تتلائم عمرانياً وبصرياً بالمنطقة ، مع تحسين المداخل والمخارج المحيطة بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ، بما يليق بجدة ، وفقاً لصحيفة محلية.

وأضاف أن الأمانة تسعى لإتاحة أعلى إستفادة لملاك الأراضي ، مع عدم حرمان المستثمرين من الأنشطة الملائمة التي لا تتعارض مع تطلعات مالكي الأراضي والمظهر الحضاري للمدينة .