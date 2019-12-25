من جديد.. اشتعال حرب كلامية بين دنيا بطمة ومنى السابر بسبب حلا الترك

مليكة فؤاد(صدى):

نشب صراع جديد بين كل من منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، والفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة المنتج محمد الترك.

وبدأ الصراع عندما شبهت متابعة للفنانة المغربية ابنتها بحلا الترك، فرفضت الأخيرة هذا التشبيه.

و كتبت المتابعة عن غزل ابنة دنيا : “أرجو أن لا تقحموها في مجال الفن وتحرموها من طفولتها كما حصل مع حلا”.

وانفعلت دنيا بطمة وطلبت من متابعيها عدم تشبيه ابنتها بأحد مؤكدة أنها تصرف على نفسها ولا تنتظر ابنتها لتصرف عليها، في إشارة إلى منى السابر والدة حلا الترك.

ومن جانبها ردت منى السابر، فقالت عبر “سناب شات”: أنا آخر همي الحكي اللي بيتقال.. وإنه ايش بيشبه بنتها بوضع بنتي حلا.. والله المفروض الإنسان الي عنده كرامة ما يقعد في بيت مش بيته ده أولًا .

وتابعت: تاني شي البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب.. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب.. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها.

واختتمت: الحمدلله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت ووقفت وقفات مابدي أقول او أسمي.. ووقفت وقفات مع أبو محمد.. وأنا بالعكس