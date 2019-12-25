مدرب مانشستر يونايتد: نحن متأخرون عما كنت أتمناه

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، أن فريقه سيصبح أكثر ثباتا في المستوى مع اكتساب المزيد من الخبرة.

وكانت الهزيمة أمام واتفورد، متذيل الترتيب، يوم الأحد هي الخامسة لمانشستر يونايتد هذا الموسم.

وقال سولشاير: نحن متأخرون قليلا عما كنت أتمناه، كنا ندرك أن الموسم الحالي سيشهد لحظات صعود وهبوط.

وفشل يونايتد في الفوز بأكثر من مباراتين على التوالي في الدوري هذا الموسم لكن سولشاير قال إن الفريق بحاجة لبعض الوقت من أجل الوصول لأفضل مستوياته.

ويلتقي يونايتد مع نيوكاسل صاحب المركز التاسع في الدوري، غدا الخميس، قبل أن يزور بيرنلي يوم السبت.