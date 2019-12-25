بسبب الكسوف..تأخير الاختبارات في جميع مدارس المملكة الخميس

حامد العمري(صدى):

وجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

ويأتي التوجيه بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، كما وجه الوزير الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

وتشهد سماء المملكة مع شروق الخميس كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس يبدأ من الخامسة والنصف، وينتهي في الساعة 7:45 صباحًا.