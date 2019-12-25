وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبن وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشرف- تميز وتحسين التصنيع (الجبيل)، مدير- تحسين العمليات الفنية (جازان)، مهندس- صيانة (الجبيل)، مدير- إدارة المشروع (جازان)، فني صيانة- الكهرباء والأجهزة (جازان)، فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان)، كبير مشرفين الصيانة (جازان).

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