الصحة: النظر إلى كسوف الشمس مباشرة يسبب اعتلال الشبكية

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف يسبب اعتلال في شبكية العين وتظهر الأعراض مع مرور الزمن (تشوه في الرؤية أو تغير في اللون ).

وأضافت: «النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين – حتى لفترة قصيرة – يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لشبكية العين، ويمكن أن يحدث الضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف».

وأشارن إلى أن «الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي، تقي بمعايير السلامة الدولية».

وأفادت بأن «النظارات الشمسية، حتی المظلمة للغاية، لن تحمي عينيك أيضا؛ تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو تلسكوب أو أي جهاز بصري آخر، ستحتاج إلى إضافة مرشح شمسي معتمد إلى هذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس» .

و تشهد دول عربية مع شروق الشمس يوم الخميس القادم كسوفاً، مدته 3 دقائق و40 ثانية.