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الأعداد السابقة للصحيفة

تركي آل الشيخ يعلن موعد عودته للرياض

Time منذ 3 أشهر
Views 7551
Comment 11
تركي آل الشيخ يعلن موعد عودته للرياض

حمود العنزي (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عودته إلى الرياض يوم غد الخميس.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى المواطنين قائلا: «أعود للرياض غداً وكلي حماس للأحداث الترفيهية، والفعاليات القادمة».

وتابع: «إن شاء الله نحوز وأخواني وأخواتي في الترفية على رضاكم، سعادتنا مرتبطة بفرحتكم».

وكان آل الشيخ قد أصيب بوعكة صحية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وأجرى فحوصات طبية خارج المملكة لمتابعة حالته.

وفي سياق منفصل، أطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة «ملك العود»، مطالبًا جميع محبي العزف على آلة العود في العالم العربي، التقدم للمسابقة التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، يومي 4 و5 يناير المقبل، على مسرح أبوبكر سالم بالرياض بوليفارد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
استغفر الله العظيم ...
abdul
اكيد بيمنحوها جائزة نوبل في اكثر من مجال. مبروك سلفا يا د/ شِي.
عبده كعبي
خسائر هونداي وكيا .... عساها دوم يارب زي ما خسرتنا شباب لعدم وجود سفتي وكثر العيوب تصنيع
ابو محمد
اجالي اخرسوها ..؟؟ .. البلاء وكل البلاء من تشنق بنق طنق .. .. اجل بعذر ابو إفانكا يوم يشخّط فيهم ويخنق اقتصادهم ،،، .. شخّط فيهم ياالاصهب شخّط فيهم لا ترحمهم ..
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه ، ويجزاكم خير الجزى .. آمين ..

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