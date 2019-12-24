الربيعة: إجراء عمليتان لتوائم سيامية خلال شهرين

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة تستعد لإجراء عمليتين لتوائم سيامية خلال الشهرين القادمين.

وأكد المستشار أن العمليات الجراحية لفصل التوائم السيامية انطلقت في المملكة مطلع 1990، وتم خلال هذه الفترة الاطلاع على 108 حالات من 21 دولة، جرى فصل 48 حالة منها.

وقال الربيعة خلال منتدى العُمرية الثقافي بالمدينة المنورة إن أول حالة يراها لطفلين سياميين كانت من السودان، وحينها تم تشكيل فريق عمل طبي وكان هو المواطن السعودي الوحيد بين طاقم الفريق.

وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى وصول عدد أعضاء الفريق الطبي في بعض العمليات لأكثر من 70 طبيباً، مبيناً أن أصعب الحالات التي مرت عليه هي حالة التوأمين الماليزيين.

ورحب المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة، بتكوين فريق طبي من طلاب الامتياز بكلية الطب بجامعة طيبة من أبناء المدينة المنورة، للحضور والمشاركة في عمليات فصل التوائم السيامية.