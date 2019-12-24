شاهد.. الملكة إليزابيث تطرد الأمير هاري وزوجته من العائلة

لندن(صدى):

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، في مقطع فيديو وهي تعايد البرياطنيين بمناسبة رأس السنة الميلادية، في رسالة مسجلة سلفًا.

ومن المعتاد أن تضع الملكة صور أفراد عائلتها عند إلقاء الخطاب، وهم: زوجها وأبنائها وزوجاتهم وأحفادها منهم، مع صور لأبناء الأحفاد، وواحدة لأبيها حين كان ملكا.

ولفتت الملكة الأنظار، بعدم وجود صورة لحفيدها الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل العام الماضي، وكذلك لابنهما الذي ولد باسم Archie في بداية مايو الماضي.

ويدل ذلك على غضب الملكة من حفيدها، إلى درجة أنها لم تضعه ضمن شجرة العائلة.