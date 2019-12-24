نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعد تعرضه لحادث

برازيليا(صدى):

تعرض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مساء أمس الاثنين، لحادث بعدما سقط في حمامه الشخصي بالقصر الرئاسي.

وأعلنت الرئاسة البرازيلية في بيان لها، إنه تم نقل الرئيس إلى المستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي بشكل مفاجئ.

وأضاف البيان أن الرئيس خضع للعديد من الفحوصات الطبية وتبين سلامته من أي أذى، وتعرضه لكدمات سطحية طفيفة فقط، وسيبقى في المستشفى من 6 إلى 12 ساعة تحت الملاحظة.

يذكر أن الرئيس البرازيلي البالغ من العمر 64 عامًا، تولى فترته الرئاسية العام الماضي، وتعرض للطعن خلال مسيرة انتخابية له في سبتمبر الماضي ونُقل للمستشفى على إثرها.