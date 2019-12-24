طريق التسجيل في أبشر للدخول في خدمات «الخدمة المدنية»

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن طريقة التسجيل في «أبشر» لاستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في الدخول لخدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

كما نبهت الوزارة، إلى عدم استخدام رقم الجوال المسجل مسبقًا بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر؛ تجنبًا لتعطل حسابك.

وكانت الوزار قد أعلنت أنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد أبشر.