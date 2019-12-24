حساب المواطن يرد على مستفيد راتبه 30 ألف ريال ويريد دعم البرنامج

نايف السالم(صدى):

رد حساب المواطن على استفسار مواطن بشأن سبب عدم قبوله في البرنامج، موضحا أنه يتقاضى راتبًا أكثر من 30 ألف ريال ويريد التسجيل للحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن : إنه بناءً على إجمالي دخله كفرد مستقل تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦على الرابط هنا

ويذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع