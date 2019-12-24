إطلاق مسابقة «ملك العود» ضمن فعاليات شتاء الرياض

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق مسابقة «ملك العود» في شتاء الرياض، إذ بإمكان أي شخص في أنحاء العالم من إرسال مقطع له وهو يعزف على العود والمشاركة في المسابقة.

وأوضحت الهيئة، أن المسابقة ستُجرى في يومي 4 و5 من شهر يناير المقبل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، إذ ستُعرض المقاطع المرسلة واختيار ملك العود من بينها.

وكانت الهيئة، قد غيرت الحساب الرسمي لموسم الرياض على «تويتر»، ليصبح «شتاء الرياض» واستمرار الفعاليات في 5 مناطق هي «رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد ».