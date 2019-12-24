«التعاونية للتأمين» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة التعاونية للتأمين، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية للجنسين من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة تحت مسميات «محاسب- الحسابات العامة» درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة، و«مدير قطاع التسويق» درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنـــــــا.