بدور البراهيم تكشف عن الوظيفة الحساسة لوالدها

أميرة خالد(صدى):

أفصحت بدور البراهيم، مشهورة تطبيق ” سناب شات ” ، عن وظيفة والدها الحساسة في الدولة -على حد وصفها-.

وقالت ” البراهيم ” في فيديو عبر التطبيق الشهير: ” أنا سعودية غصباً عن كل اللي مو راضي، ومن جذور السعودية، بابا أحمد عبدالعزيز البراهيم كان موظف بإمارة المنطقة الشرقية، رئيس قسم تراخيص الأسلحة، يعني بابا وظيفته حساسة في الدولة “.

وأشارت: ” أنتم تعرفون ان مو أي حد يوظفونه بالإمارة أو العسكرية، معلش يعني يكون مثلا ” ممكس ” يعني تكون أمه أجنبية أو جديه أجنبيين “.

وكان خلاف قد اندلع في الفترة الأخيرة بين ” البراهيم ” ومشهورة التطبيق الأخرى هند القحطاني، وذلك بعد مشادة كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلت للتراشق بالألفاظ.