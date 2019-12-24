شاهد.. لاعب ضمك يدخل في نوبة ضحك عقب احتساب ركلة جزاء للنصر

ماجد محمد(صدى):

شهد لقاء النصر وضمك، اليوم الثلاثاء، في كأس خادم الحرمين الشريفين، لقطة مثيرة للجدل من اللاعب محمد أبو سبعان لاعب ضمك بعد احتساب ركلة الجزاء الثانية.

وأظهر مقطع فيديو، ردة فعل محمد أبو سبعان بعد احتساب ركلة الجزاء للنصر، إذ دخل في نوبة ضحك أمام الحكم، بعكس ما يفعله اللاعبين عادة في هذه المواقف من احتجاج.

وأثارت ضحكة «أبوسبعان» المخالفة للتوقعات موجة جدل بين الرياضيين والمهتمين بكرة القدم، فيما أكد البعض أنها الضحكة الأطرف في الملاعب السعودية حتى الآن.

وانتهى اللقاء بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتأهله إلى ربع نهائي كأس الملك.