بالصور.. تسريبات لسيارة هيونداي الجديدة «سانتاكروز بيك أب»

سيول(صدى):

انتشرت العديد من الصور في الساعات الماضية، لسيارة هيونداي ” سانتاكروز بيك أب ” ، وذلك أثناء اختبارها في المراحل الأولى.

وقال مدير مركز التصميم العالمي لـ ” هيونداي ” في كوريا الجنوبية، إن التصميم الجديد للسارة سيكون مميزًا وأكثر حضورًا من التصميم التجريبي، مشيرًا إلى أن النقاد أبدوا سعادتهم بالتصميم وقت تدشينه.

وأضافت التقارير أن السيارة الجديدة تأتي بمحرك 2.5 لتر و4 أبواب للمقصورة وشاسيه موحد، وتستهدف فئة الشباب بشكل خاص نظرًا لأنهم الجيل الجديد للمشترين على حد وصف الشركة.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة العالمية بإنتاج السيارة في ولاية الاباما الأمريكية، وتجري حاليًا عملية تحديث المصنع وخطوط الإنتاج، لإصدار الجيل الجديد من ” توسان 2020 “.