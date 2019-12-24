السديس يوجه بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين

نايف السالم(صدى):

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، بتعديل وضع الموظفين المتعاقدين ومساواتهم مع الموظفين الرسميين في ساعات العمل والراحات.

ويأتي ذلك حرصًا على تكامل الفرص والمساواة بين الموظفين في ساعات العمل والراحات الأسبوعية لأداء الأعمال الموكلة وإنجازها مع مراعاة الدقة اللازمة.

وذلك من خلال وضع حوافز للعاملين في المسجد الحرام لضمان نجاح الخطط والمبادرات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.