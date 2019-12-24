واصفًا إعلام ناديين .. محمد أبوهداية: «تحالف العاري مع الحفيان»
وجّه الناقد الرياضي محمد أبو هداية، هجومًا حادثًا على إعلام بعض الأندية المحلية التي تقلل من مشاركة نادي الهلال في كأس العالم للأندية، واصفًا إياه بأنه «تحالف العاري مع الحفيان».
وقال أبو هداية: «أتفهم محاولات إعلام زميرة لحشر أنفسهم بين الكبار بمشاركة تجريبية إنتهت بنظافة وخرقة وحالة قشره، لكن إعلام (خيخه) ينتفض للإنتقاص من الكبار وهو صفر آسيا ولا يعرف من العالمية سوى متابعتها مع الناس، هذي جديدة».
وأضاف: «تحالف العاري مع الحفيان ينتهي بسخونه وهذيان والله المستعان».
ووصل نادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه خسر أمام فلامنجو البرازيلي، ثم احتل المركز الرابع بين أندية العالم بعد لقائه أمام مونتيري المكسيكي.
جداوي حقاني[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 55 دقيقة
…..
فتى ابحر الاسمراني[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 38 دقيقة
……….
جداوي حقاني[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 31 دقيقة
….
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 28 دقيقة
كفو — انك تقترب ان تصبح زعيما
جداوي حقاني[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 22 دقيقة
ابو هدايه هذا ثينخ سبسبم كوينم ثنخم يلقمه لقم وايضا رارج داوق اقسم بالله العظيم
اقسم بالله العظيم
عيب عيب عيب يطلع في الاعلام
والله اني ماظلمته وكل ماكنبت فيه صحيح100%
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14728 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياكثر بربرتك وصياحك يااباهدايه😊😂😂
مجنن النمل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
…………