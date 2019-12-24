واصفًا إعلام ناديين .. محمد أبوهداية: «تحالف العاري مع الحفيان»

نواف السالم(صدى):

وجّه الناقد الرياضي محمد أبو هداية، هجومًا حادثًا على إعلام بعض الأندية المحلية التي تقلل من مشاركة نادي الهلال في كأس العالم للأندية، واصفًا إياه بأنه «تحالف العاري مع الحفيان».

وقال أبو هداية: «أتفهم محاولات إعلام زميرة لحشر أنفسهم بين الكبار بمشاركة تجريبية إنتهت بنظافة وخرقة وحالة قشره، لكن إعلام (خيخه) ينتفض للإنتقاص من الكبار وهو صفر آسيا ولا يعرف من العالمية سوى متابعتها مع الناس، هذي جديدة».

وأضاف: «تحالف العاري مع الحفيان ينتهي بسخونه وهذيان والله المستعان».

ووصل نادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه خسر أمام فلامنجو البرازيلي، ثم احتل المركز الرابع بين أندية العالم بعد لقائه أمام مونتيري المكسيكي.