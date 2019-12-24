التحقيق مع طاقم طبي بجدة في تشخيص «المرض النادر»

نايف السالم(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجدة، عن فتح تحقيق مع طاقم طبي بمجمع الملك عبدالله، بتهمة التسبب في خطأ طبي لمريض.

وقدّم شقيق المريض، شكوى إلى صحة جدة حول وجود خطأ طبي وإهمال؛ لذلك اتخذت المديرية قرارًا بفتح تحقيق وفي حال ثبوت الإهمال والتقصير سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المديرية، إنه تم تنويم المريض لمدة 3 أيام، ثم اتضح أنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية وخضع لعملية جراحية، ثم تبين وجود التصاقات بالأمعاء ومن ثم تعرض للعديد من المضاعفات استوجبت إجراء عمليات أخرى.

وأضافت وفقًا لـ «عكاظ»: « شُخصت حالته بأنه يعاني من مرض نادر جداً myositis ossificans، وهو يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاءها، ما يسبب تكون العظم فيها ويجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات».