متخلية عن مشاعرها.. أم تقتل رضيعها بكتم أنفاسه

القاهرة(صدى):

كشفت مباحث القاهرة، واقعة غموض مقتل طفل رضيع في إحدى العقارات السكنية بمدينة نصر بعد تلقي إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر بوفاة طفل رضيع.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتحقيق في الواقعة، وتم استجواب صاحبة البلاغ ووالدتها مالكة العقار، والذين أقروا أن الخادمة لديهم حضرت ومعها نجلها البالغ من العمر 6 أشهر، للقيام بأعمال النظافة.

واستجوب رجال المباحث الخادمة، وأكدت أنه أثناء نومها اتكئت على طفلها الرضيع مما أدى لوفاته، لكن بإجراء المناظرة على جثة الطفل تبين وجود إفرازات من الفم والأنف، مما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

وبصدور تقرير الطب الشرعي، ومواجهة والدة الطفل به، اعترفت بقتل نجلها التي أنجبته بعد علاقة غير شرعية مع عشيقها الذي انسحب ورفض نسب الطفل له، لتقرر التخلص منه بكتم أنفاسه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.