بالفيديو.. عضو في الشورى : نسبة البطالة عند الرجال قلّت بعد توظيف النساء

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الدكتورة سامية بخاري عضو في مجلس الشورى، أن تمكين المرأة لايؤثر على الرجل.

وقالت بخاري خلال لقاءها في برنامج ” تم ” : نسبة البطالة عند الرجال قلّت بالرغم من توظيف النساء، والمرأة أكثر من الرجل في روح العمل وأن “الكرسي دوّار” في العمل.

في حين قال الكاتب خالد السليمان: المرأة في الغرب تعاني من التمييز ضدها، وفي أمريكا سابقًا لم تكن تملك حق التصويت، وهم نجحوا في الاصلاح ونحن بدأنا متأخرين لكن بخطوات متسارعة.

وأضاف : من حقوق المرأة أن تأخذ القرارات التي تخص حياتها، وفي السابق ظُلمت المرأة في توظيفها وكان محصور في التعليم والصحة، وأدى إلى نسبة البطالة العالية في النساء.