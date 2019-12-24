بالفيديو.. عضو في الشورى : نسبة البطالة عند الرجال قلّت بعد توظيف النساء
أوضحت الدكتورة سامية بخاري عضو في مجلس الشورى، أن تمكين المرأة لايؤثر على الرجل.
وقالت بخاري خلال لقاءها في برنامج ” تم ” : نسبة البطالة عند الرجال قلّت بالرغم من توظيف النساء، والمرأة أكثر من الرجل في روح العمل وأن “الكرسي دوّار” في العمل.
في حين قال الكاتب خالد السليمان: المرأة في الغرب تعاني من التمييز ضدها، وفي أمريكا سابقًا لم تكن تملك حق التصويت، وهم نجحوا في الاصلاح ونحن بدأنا متأخرين لكن بخطوات متسارعة.
وأضاف : من حقوق المرأة أن تأخذ القرارات التي تخص حياتها، وفي السابق ظُلمت المرأة في توظيفها وكان محصور في التعليم والصحة، وأدى إلى نسبة البطالة العالية في النساء.
#تم | د. سامية بخاري: تمكين المرأة لايؤثر على الرجل؛ بل نسبة البطالة عند الرجال قلّت بالرغم من توظيف النساء، والمرأة أكثر من الرجل في روح العمل وأن "الكرسي دوّار" في العمل.#تمكين_المرأة pic.twitter.com/MMDLGCPSrK
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 24, 2019
كوكو لولو 22[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
المفروض العنوان العكس نسبة البطالة عند الرجال زادت بشكل فضيع بعد توظيف النساء
وانا احد ضحايا نساء مجلس الشورى وقراراتهم الله لايوفقهن يارب باب شر للمسلمين
محمد[ عدد التعليقات: 3416 ] نشر منذ 17 دقيقة
كذابة انا بالقطاع الخاص اشوف يفصلون الرجال عينى عينك بمادة 77 وعذرهم نريد تقليص وبعد فترة يوظفون بنات برواتب 3000 وتقبل بدون ماتفكر بانهم يستغلونها بالتامينات ويطلعون تاشيرات