معلمة تستخدم جسدها لشرح الدرس لطلابها

مدريد(صدى):

اعتمدت معلمة إسبانية طريقة مبتكرة وجديدة؛ لمساعدة طلابها على فهم على تشريح الجسم البشري باستخدام جسدها.

ولجأت المعلمة فيرونيكا دوكي إلى استخدام جسدها لتعليم الطلاب، ما حظى باهتمام إعلامي كبير، إذ يترك المعلم دائمصا بصمة في شخصية طلابه

وبينما كانت تبحث المعلمة دوكي عن طريقة سهلة لإيصال المعلومة لطلابها الذين لا تتجاوز أعمارهم الثماني أو التسع سنوات، تمكنت من الوصول إلى طريقة مبتكرة لشرح مادتها من خلال ارتداء بذلة ملتصقة بالجسم طُبعت عليها جميع أعضاء الجسم الداخلية بأدق تفاصيلها.

وتشبه البذلة إلى حد ما ملابس الغوص، إذ اعتمدت على الوقوف والشرح لطلابها الصغار على جسدها في إحدى المدارس بمدينة Valladolid الإسبانية.