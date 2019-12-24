مرور 7 أشهر على اختفاء عبدالله الشريف « لا حس ولا خبر »

نايف السالم(صدى):

مرّ سبعة أشهر على اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف في الفلبين، دون العثور له على أثر منذ أواخر مايو الماضي.

وفُقِد الطيار السعودي، في فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّته وبمعيته الكابتن الفلبيني، فيما تشير آخر الأنباء إلى أن السلطات الفلبينية أوقفت البحث عنه.

كما كان آخر تصريحات للسفارة في الفلبين بشأن هذا الأمر في شهر أغسطس الماضي، إذ أعلنت استمرارها في البحث عن المواطن عبدالله الشريف، الذي فقد الاتصال به في جزيرة مندورو جنوب الفلبين.

ودشّن نشطاء هاشتاق « وين عبدالله في الفلبين » ؛ داعين الله أن يرده سالمًا غانمًا إلى وطنه وأسرته، ومعبرين عن تضمانهم مع أهله وأسرته بعد طول مدة غيابه دون خبر عنه.